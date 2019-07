Tião Viana diz que não recorrerá à Justiça se Garibaldi vencer eleição O senador petista diz que pretende ganhar o pleito, através de votos.

"O meu interesse é ganhar a eleição em votos”, com esta frase o senador Tião Viana do PT do Acre, resume o seu sentimento em relação a disputada eleição da Presidência do Congresso Nacional, hoje ocupada pelo potiguar Garibaldi Filho (PMDB), que tenta à reeleição.



O petista deixou claro que não tem interesse em conquistar o cargo, através de disputas jurídicas. No entanto, a candidatura de Gari ainda não está confirmada. Além de esbarrar em questões do regimento interno da Casa, tem a dúvida sobre a entrada do senador José Sarney (PMDB) no pleito.



Mas Garibaldi está confiante. “Tenho segurança de que posso concorrer a um novo mandato”, declarou com base em pareceres jurídicos que sustentam sua candidatura. No entanto, se Sarney decidir disputar a Presidência, o peemedebista admitiu que poderá desistir.



Para Tião, a sua candidatura continua sendo a opção do presidente e do Palácio do Planalto. O petista afirmou que sua candidatura tem respaldo do partido e é considerada irreversível. "Não há receio algum. Minha candidatura foi apresentada por cinco partidos e será sustentada até o dia 2 de fevereiro", afirmou Tião.



*Com informação da Folha On-line.