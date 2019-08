Liga contra o câncer lança campanha para doação financeira

“Nós fazemos. E você?”. Essa é a campanha lançada pelo Hospital da Liga Norte-Rio-Grandense contra o Câncer na última quarta-feira (20), que visa sensibilizar a população para doação financeira.Para doar é muito fácil, basta acessar o site www.nosfazemosevoce.com e clicar no link “AJUDE”. Clicando no link, o interessado terá que preencher um formulário com dados pessoais.Além disso, ele escolherá quanto, como e de que forma pretende fazer a doação. As opções de valores variam entre R$ 10, R$ 30, R$50, R$ 100 e outros. Na forma de pagamento, o doador pode escolher entre boleto bancário, cartão de crédito, desconto em conta de energia elétrica (somente no RN) e coleta (somente Natal/RN).Para o coordenador do Centro Avançado de Oncologia da Liga, Maciel Matias, a estratégia utilizada para sensibilizar a população é inovadora. “Diferente de outras campanhas, a proposta é inovadora em nível nacional”, comenta.Ele comemora o número de acessos ao hotsite. “Em menos de um dia, nós tivemos mais de dois mil acessos. A campanha está sendo muito bem aceita. Esperamos o retorno para viabilizar os serviços que não são custeados pelo sistema”.Sensibilizado com a campanha, o assessor da Liga Contra o Câncer, Mauro Nogueira diz “o trabalho que a Liga Contra o Câncer realiza é maravilhoso, eles são a prova de que é possível conjugar excelência com compromisso social. Colaborar para sensibilizar a sociedade e conseguir recursos para a continuidade dessa obra é antes de tudo uma obrigação moral, mas também um prazer”.Com 60 anos de existência, a Liga Contra o Câncer é uma instituição filantrópica e sem fins lucrativos. A Liga se tornou um dos principais centros de oncologia do Brasil, desenvolvendo um trabalho de excelência no combate ao câncer. Por mês são realizadas mais de 700 cirurgias e 39 mil procedimentos no hospital. Até 2020, a previsão da diretoria é que essa demanda triplique.Veja o vídeo da campanha:

*Com informações do www.nosfazemosevoce.com