Médicos e servidores da saúde paralisam atendimento no Santa Catarina

Ana Paula Oliveira O objetivo do movimento é protestar contra o possível aumento salarial dos vereadores.

Durante o movimento, por volta das 10h10, um idoso aparentando estado grave foi atendido. No entanto, a orientação do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde (Sindsaúde) e Sindicato dos Médicos (Sinmed), responsáveis pelas mobilizações grevistas, era para que o Samu encaminhasse os pacientes para outros hospitais.“Continuaremos com os movimentos. Dessa forma, vamos pressionar o Governo a entrar em negociação com os servidores”, diz a diretora de comunicação do Sindsaúde, Sônia Godeiro.Segundo ela, nesta quarta, a partir das 15h, o Sindsaúde se unirá com o Sindicato Estadual dos Trabalhadores em Educação do Ensino Superior (Sintest) para fazer um protesto em frente à Câmara Municipal de Natal. O objetivo do movimento, segundo ela, é protestar contra o possível aumento salarial dos vereadores.Os servidores públicos, que iniciaram a greve em 20 de outubro, reivindicam 23% de reajuste salarial, mudança de nível, pagamento de aposentadoria integral e quitação dos atrasados. A pauta de reivindicações dos médicos é a mesma dos servidores da saúde. Os médicos estão em greve desde o dia 24 de outubro.

Assembléia

Na próxima segunda-feira (10), às 9h, no auditório do Hospital João Machado, haverá uma assembléia para avaliar os rumos do movimento.