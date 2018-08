Questionários da equipe de Micarla devem ser respondidos até o fim da semana

Fotos: Maiara Felipe Bosco Pinheiro diz que boa parte das informações da Prefeitura foram repassadas esta tarde.

Paulinho Freire: "Hoje definimos o cronograma e a metodologia de trabalho".

Segundo Bosco Pinheiro, boa parte das informações da Prefeitura foram passadas na reunião desta tarde, que foi a primeira tratando de forma concreta sobre a transição.“Hoje definimos o cronograma e a metodologia de trabalho. Amanhã entregaremos algumas questões que deverão ser respondidas pela equipe do prefeito até o final da semana”, explicou Paulinho Freire.Depois de respondidas as dúvidas da equipe de Micarla de Souza, os novos membros da prefeitura deverão realizar visitas as secretarias. Tanto Bosco Pinheiro, como o vice-prefeito acreditam que em menos de um mês toda a transição estará concluída.Sobre a possibilidade de aplicar algum método na transição assimilado em São Paulo, Paulinho disse que esse não é o momento. " Tem muito coisa boa, mas devemos falar sobre projetos depois da transição", disse o vice-prefeito lembrando que tudo deve ser adaptado a realidade da cidade.Além do chefe do gabinete civil, estão na equipe do prefeito Carlos Eduardo, a secretária de Planejamento Virgínia Ferreira, a titular da Tributação, Maria Gorete, o secretário de Administração, João Felipe, o Procurador Geral do Município, Waldenir Xavier e a controladora geral, Valda Félix.A equipe da “borboleta” está com Paulinho Freire, Olegário Passos, Edson Gutenberg, Kalazans Bezerra, Roberto Lima, Augusto Viveiros, Idaísa Fernandes, João Bastos, Marcos Valério, Regina Mota e Kelps Lima.