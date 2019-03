CEI da Saúde conclui relatório

Luana Ferreira Aparecida França durante acareação, terça (9), no plenário da Câmara.

Depois de investigar durante dois meses as contas da Secretaria Municipal de Saúde e entrevistar, entre outros envolvidos, os ex-secretários Enildo Alves (PSB) e Aparecida França (PC do B), a chamada CEI da Saúde deve terminar como começou: apenas com a comprovação de que o montante foi usado para fins externos à Saúde.O relator da CEI, Salatiel de Souza (PSB), fez suspense sobre a divulgação do relatório, que acontece logo mais, às 14h30 na Câmara Municipal. Ele não confirmou se a data marca o fim do processo e não quis opinar sobre o conteúdo do relatório. Perguntado se a investigação foi positiva, disse apenas: “Toda investigação é positiva”.Mesmo com a ajuda da Polícia Federal, que também investiga o desvio, e com o detalhamento das contas pela Caixa Econômica Federal, a CEI foi prejudicada pelo desaparecimento de processos que atestam o destino dos recursos.Durante os dois meses de investigação, o que mais marcou a CEI foi “jogo do empurra” entre Enildo Alves e Aparecida França, transmitido ao vivo pela TV Câmara. Eles chegaram a fazer uma acareação, onde o vereador acusou a ex-candidata a vereadora de não conhecer o Sistema Único de Saúde e foi interrompido por ela, que pediu “mais respeito”.