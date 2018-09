Micarla quer chegar a Lula, diz Robinson Faria

Maiara Cruz Robinson diz que Micarla quer audiência com Lula.

Quando esteve em Natal para o comício de Fátima Bezerra (PT), Lula fez duras críticas ao seu maior opositor, José Agripino (DEM) e a Micarla, na época candidata a Prefeitura de Natal. Em resposta as palavras do petista que chegou a citar, de maneira indelicada, o nome do pai dela, o ex-senador Carlos Alberto já falecido, a jornalista disse que “certamente o Presidente só falou isso porque não me conhece pessoalmente”.Então...agora a prefeita quer conseguir essa audiência e, quem sabe, provar ao petista que ele poderia estar errado ao seu respeito.Robinson Faria faz questão de ressaltar que ele, e seu grupo goram os primeiros a estimularem a candidatura de Micarla, “há dois anos”. Além disso, foi contra a decisão da governadora Wilma de Faria, da qual ele diz ser “um liderado”, para apoiá-la na campanha.Assim, nada mais justo do que a participação do seu partido na administração. Mas o presidente da AL-RN faz mistério e prefere não entrar em detalhes quanto a parcela a que PMN terá direito na Prefeitura.“Durante a viagem não conversamos sobre cargos”.Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta sexta-feira (14).