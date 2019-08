Parque da Cidade pode ser interditado

Gabriela Duarte “Estamos buscando parcerias com instituições públicas e privadas“

na manhã desta segunda-feira(26). O motivo são as dívidas da construção somam quase R$ 2 milhões de reais, valor não previsto para o orçamento desse ano, e a falta de infra-estrutura do local.Os problemas ultrapassam a quesito financeiro, com banheiros inacabados e a construção do módulo de apoio para funcionários sequer iniciado. Para as pessoas que caminham no Parque, faltam banheiros, bebedouros, os elevadores estão com problemas.Para solucionar os diversos itens do Parque com deficiência, o secretário acredita que serão necessárias parcerias. “Estamos buscando parcerias com instituições públicas e privadas, para que o Parque seja sustentável em tudo”, diz.Kalazans explica que a Semurb está estudando propostas para desenvolver mecanismos de arrecadação de recursos e manutenção do Parque. Além dos problemas na infra-estrutura, o setor de meio ambiente também está sem solução, com a incerteza no destino dos lixos e dos esgotos que podem contaminar o lençol freático na principal área de recarga do aqüífero de Natal.1- Falta de banheiros para os freqüentadores do Parque;2- Falta de construção do módulo de apoio;3- Instalação de elevadores;4- Falta a casa de lixo;5- Escada acessível por Cidade Nova;6- Fechamento do sistema financeiro;7- Risco de invasões;8- Risco de incêndios9- Licença ambiental.Confira abaixo a entrevista concedida aodesta segunda-feira (26).