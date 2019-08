Assaltantes são presos na ponte de Igapó Testemunhas seguiram os dois homens, que tentavam atravessar a ponte disfarçados dentro de uma carroça.

A Polícia Militar prendeu no começo desta tarde de segunda-feira (19), na ponte de Igapó, dois homens acusados de assaltar uma casa lotérica na Av. Tomas Landim, na zona Norte de Natal.



Israel Siqueira da Rocha e Genilson Felix Barbosa, ambos de 23 anos, entraram na casa lotérica armados com um revólver calibre 38 e roubaram R$ 800. Eles fugiram em uma moto Traxx Star 50.



Os acusados tentaram disfarçar colocando a moto em uma carroça, mas foram vistos pelas testemunhas no momento em que atravessavam a ponte de Igapó.



Israel Siqueira estava em liberdade condicional. Ele responde por assalto a mão armada a outra farmácia.



Já Genilson Barbosa estava foragido do Presídio Provisório Raimundo Nonato. Ele também responde assalto a mão armada.



Foram encontrados com os acusados os R$ 800, dois chipes de celular e a moto utilizada no crime. Os dois foram conduzidos à Delegacia de São Gonçalo do Amarante.