Estados Unidos desenvolverão projetos sociais no RN

Embaixadores dos EUA encontrarão a governadora Wilma de Faria (PSB) logo mais, às 10h30, para assinarem projetos de parcerias nas áreas de segurança pública, geração de empregos, assistência médica, responsabilidade social e desenvolvimento do comércio local.



Estão envolvidos nos futuros convênios os Departamentos de Justiça, Comércio (USAID) e a Agência de Comércio e Desenvolvimento dos EUA (USTDA), que vêm visitando vários estados do Nordeste.



Entre os projetos que devem ser executados no Rio Grande do Norte estão ações de combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, aos homicídios e crimes contra as crianças, com treinamentos específicos e intercâmbio entre as polícias do Brasil e dos Estados Unidos.



Outra ação será o Programa de Geração de Empregos, voltado para jovens entre 16 e 22 anos de idade com renda familiar de até um salário mínimo, que receberão cursos de capacitação e encaminhamento ao mercado de trabalho.



Na área de comércio, o governo dos Estados Unidos pretende apoiar os governos brasileiros dando suporte a projetos de desenvolvimento econômico que incluam assistência técnica, análise prévia de investimento, treinamento e visitas de orientações, além de workshops.



Outra ação prevista é a de combate à disseminação da Aids e da tuberculose, com a capacitação de enfermeiros para monitorar o programa de tratamento padronizado.



A governadora Wilma de Faria deve aproveitar a visita do embaixador norte-americano, Clifford Sobel , para pedir que o Rio Grande do Norte receba pelo menos um vôo procedente dos Estados Unidos.



Antes de se encontrar com a governadora, Sobel sobrevoará o litoral potiguar para conhecer a infra-estrutura turística do Estado e o potencial imobiliário.