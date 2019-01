ABC nega saída de Márcio Hahn Jogador teria assinado contrato com o Grêmio Barueri, time que vai disputar a Série A em 2009.

Depois da saída de Leandro Sena na quinta-feira (4), parece ter chegado a vez do volante Márcio Hahn. De acordo como site Futebol Interior, o jogador teria assinado um contrato com o Grêmio Barueri para reforçar o time no Campeonato Paulista de 2009. No entanto, a diretoria do alvinegro desconhece o acerto.



O presidente Judas Tadeu explicou que à exceção de Luizinho Neto, Leandro Sena, Piauí e Warley, todos os jogadores do clube receberam proposta para continuar no time. De acordo com ele, os atletas entraram de férias, mas têm uma última conversa marcada para o dia 10 de dezembro.



Até o momento, o site oficial do clube não confirmou a negociação. Judas Tadeu concluiu dizendo que até o momento não houve nenhuma garantia que o atleta vai ou não deixar o clube.



Caso haja a confirmação, será o segundo jogador que atuou no futebol potiguar em 2008 que interessa ao Barueri. Antes do Hahn, o meia Souza do América já havia sido contatado para assinar com o clube. O jogador confirmou a sondagem do Barueri, mas não acertou a saída do América.