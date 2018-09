Assembléia Legislativa celebra centenário de Djalma Marinho

Cedida Djalma Marinho

Nesta terça-feira (18), a Assembléia Legislativa do Rio Grande do Note fará uma homenagem ao ex-deputado federal. A soenidade marcada para às 16h, no plenário da Casa reunirá além de familiares, autoridades do nosso estado.Além de ter ocupado uma cadeira na Câmara Federal, Djalma Marinho, jurista que era lutou para a defesa dos direitos políticos, da liberdade de expressão e da redemocratização do País.Djalma protagonizou um dos discursos mais importantes de toda a história da Câmara dos Deputados que marcou para todo o Brasil a sua personalidade forte. Ele foi o presidente da Comissão, e renunciou à presidência com a coragem que poucos brasileiros exerceram ao longo da história política deste País. Embora fosse membro da base do Governo recusou-se a concordar com a autorização da cassação.Mesmo sendo representante de um pequeno Estado do Nordeste, Djalma conseguiu respeito e projetou-se como parlamentar na Câmara dos Deputados, onde exerceu seis mandatos de Deputado Federal.No exercício da atividade parlamentar, Djalma se confundia com o próprio Parlamento, sustentando com altivez e impetuosidade a independência da Câmara Federal contra os ataques e intromissões do Poder Executivo. Foi Djalma Marinho figura central dos acontecimentos políticos que levaram à decretação do AI nº. 5 o que determinou o agravamento da ditadura militar.No discurso de renuncia, o qual se tornou histórico em razão de sua eloqüência, coragem e capacidade intelectual, o saudoso Deputado Djalma Marinho assim discorreu: "Na minha sofrida vida pública, como representante de um pequeno estado, tenho mantido fidelidade à ordem democrática. Ao longo do tempo, mesmo na minha humildade, a ela ofereci a minha vassalagem, mas nunca o atendimento a exigências e concessões absurdas, como esta. Passada a tormenta e esclarecidos os homens, virá o tempo da reconstrução. Rejeitar este pedido é um ato de bravura moral, igual àquele oferecido por Pedro Calderón de La Barca": ''Ao rei tudo, menos a honra''.Podemos definir Marinho como um dos grandes políticos da história do Rio Grande do Norte e conhecido em todo o país pela sua postura ética e firme na defesa da democracia e do Parlamento brasileiro.Djalma Marinho foi um baluarte da democracia no estado. Se tornou símbolo de firmeza e sabedoria ao nunca se curvar diante da prepotência do regime de exceção. Foi um homem a frente de seu tempo que ajudou a escrever parte da história política norte-rio-grandense, e essa homenagem é considerado plenamente justa prestada pelo Congresso.Fonte: Jornal da Câmara