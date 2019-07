Capim Macio está sem coleta seletiva Moradores reclamam que estão sem o serviço desde o período natalino.

Moradores de Capim Macio reclamam a ausência da coleta seletiva do lixo desde o final de 2008. Segundo Ana Guimarães, residente do bairro, recolheram o lixo somente até o feriado natalino.



“Acho primordial que haja esse tipo de coleta por vários motivos. Pela economia e principalmente pela natureza”, reclama.



O presidente da Associação de Coleta Seletiva do RN (ACSRN), Célio Maia, alegou não estar a par da situação.



“Foi feita hoje a coleta do bairro Neópolis até o shopping Orla Sul. Vou procurar saber o que está acontecendo no outro trecho e, até sábado, providenciar que o restante de Capim Macio e Ponta Negra recebam o caminhão”, diz Maia.



A Urbana informou que, pelo fato de o presidente Bosco Afonso ter tomado posse nesta segunda-feira, ainda irá reunir as direções das associações de catadores a fim de traçar os planos de trabalho e se, possível, intensificar a coleta.