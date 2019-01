Copa do Brasil de futebol feminino chega a fase semifinal Na primeira partida, em Santos, no Estádio Ulrico Mursa, o time da casa venceu por 3 a 1.

O Santos se classificou nesta quarta-feira (4) para as semifinais da segunda edição da Copa do Brasil de Futebol Feminino. Após derrotar o Saad nesta quarta-feira por 2 a 1, em Águas de Lindóia, com gols de Pikena e Tiffany, a equipe da Baixada Santista garantiu a vaga para disputar com o Kindermann um lugar na grande final.



Santos e Kindermann fazem os jogos das semifinais nos dias 7 de dezembro (em Santa Catarina, o Estádio Carlos Alberto C. Neves, às 16 horas) e 10 de dezembro (em Santos, no Estádio Ulrico Mursa, às 16 horas).



O outro confronto das semifinais é entre Sport e Boa Vontade, do Maranhão, nos dias 6 e 10 de dezembro, em São Luís e em Recife, respectivamente.



