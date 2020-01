Guarani e Ponte Preta empatam de 2 a 2 O clássico campineiro realizado no estádio Brinco de Ouro, casa do Bugre, foi disputado embaixo de muita chuva

Guarani e Ponte Preta empataram por 2 a 2, no dérbi de Campinas, pelo Campeonato Paulista da Série A1. A partida aconteceu no Estádio Brinco de Ouro da Princesa.



O primeiro tempo foi muito equilibrado, com leve vantagem da Ponte que explorou muito as jogadas pelas laterais do campo. O gol só veio nos acréscimos, com Danilo Neco, para a Ponte.



A etapa final da partida foi muito disputada. O Guarani mexeu no time, ficando mais ofensivo, e, assim, Fernando Gaúcho marcou, de voleio, para o Alviverde. Mas, logo depois, o próprio Fernando Gaúcho fez contra, colocando a Macaca novamente na frente do placar.



Os mandantes não desistiram e pressionaram até o fim, quando Cléverson acertou um belo chute de fora da área e empatou novamente o jogo.



Na próxima rodada, o Guarani receberá o Guaratinguetá, enquanto a Ponte Preta enfrentará o São Paul.



São Caetano é salvo pelo goleiro Luís

O Guaratinguetá recebeu o São Caetano em busca da segunda vitória sob o comando de Estevam Soares. Mas o goleiro Luiz atrapalhou a vida da Garça, e o jogo terminou empatado em 1 a 1, no Estádio Prof. Dario Rodrigues Leite.



O São Caetano foi a dez pontos e subiu para o quinto lugar da tabela, enquanto que o Guaratinguetá foi a seis e ocupa a 15ª posição, próximo da zona de rebaixamento.



Debaixo de chuva, o jogo começou equilibrado e se mostrou cheio de oportunidades para a Garça e o Azulão. Luiz começou fazendo duas boas defesas, em tentativas de Rodrigão e Wellington Amorim. Jaílson quase dificultou as coisas para o Guará, ao sair mal em escanteio, mas Renato salvou em cima da linha.



Uma falha de Marco Aurélio deu origem ao gol do time de casa. Nenê ganhou a bola e tocou para Ale abrir o placar para o Guaratinguetá. O gol fez o jogo diminuir de ritmo até o final da primeira etapa.



O segundo tempo iniciou com o São Caetano no ataque, mas esbarrando nos erros de finalização de Tuta e Luan. No entanto, coube a Ademir Sopa empatar o placar, após ajeitar bola vinda de sobra de escanteio.



Assim, o Guaratinguetá partiu para cima e Luiz teve duas oportunidades para salvar a equipe, ambas com Rodrigão. Danilo tentou a pressão nos minutos finais, mas o goleiro do Azulão fez nova defesa.



Na próxima rodada, o Guaratinguetá enfrenta o Guarani, enquanto que o São Caetano joga diante do Oeste.



Noroeste volta a perder

Na estréia do técnico Fahel Júnior no comando da equipe, o Noroeste foi derrotado fora de casa pelo Oeste por 4 a 1. O placar mantém o Noroeste na lanterna do Campeonato Paulista de 2009.



O time de Bauru tem apenas um ponto, somado em cinco rodadas do campeonato. Já o Oeste foi à nove e chega na zona de classificação para o Troféu do Interior

O primeiro gol do time de Itápolis foi marcado por Dezinho, de cabeça, aos 25 minutos do primeiro tempo. Nei Paraíba fez o segundo gol do time da casa aos 26 minutos.



No segundo tempo o Oeste marcou o terceiro gol logo aos 5 minutos, com Bruninho. Empolgado, o time de Itápolis fez 4 a 0 logo depois, com Luciano Santos. O Noroeste descontou de pênalti aos 18 minutos, com Marcinho.



Com a vantagem no placar, o Oeste tocou a bola até o apito final do árbitro, garantindo a vitória. Na próxima rodada, o Oeste segue para o jogo contra o São Caetano, fora de casa. O Noroeste por sua vez, tentará se recuperar diante do Grêmio Barueri.



Resultados da rodada



Oeste 4 x 1 Noroeste

Palmeiras 4 x 1 Santos

Botafogo 1 x 2 São Paulo

Guarani 2 x 2 Ponte Preta

Mogi Mirim 0 x 0 Grêmio Barueri

Guaratinguetá 1 x 1 São Caetano