ABC precisa vencer para "respirar" na Série B

Esportes Terra ABC e Barueri se enfrentam no Frasqueirão às 19h30.

O técnico Artur Neto teve praticamente uma semana visando o jogo contra a equipe paulista, mas teve uma baixa considerável com a contusão do meia Leandro Sena, que teve um estiramento na coxa esquerda e desfalca o alvinegro nos dois próximos jogos da competição.Outro que preocupa Artur Neto é o meia Jean Carioca, um dos destaques do time nessa série B. Durante esta semana, ele treinou em separado dos demais jogadores e sua escalação para o jogo deste sábado ainda era uma incógnita.Além desses problemas causados por contusão, o técnico alvinegro não terá o zagueiro e capitão Ben-Hur, que vai cumprir a última partida de suspensão depois do julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).Caso não possa contar com Jean, as opções para Artur Neto são o meia Rodriguinho ou o volante Marcelinho. Para este jogo decisivo, o ABC conta com o retorno do lateral-esquerdo Piauí, do volante Márcio Hahn e do atacante Ronaldo Capixaba.Alheio aos problemas, os jogadores do ABC se prepararam forte para enfrentar o Barueri e conquistar os três pontos. Neste jogo, o alvinegro terá, digamos, uma vantagem: como será o único jogo da rodada à noite, tanto ABC quanto Barueri saberão como ficou a classificação do campeonato com exceção do jogo entre eles.Para este sábado, o ABC espera contar - mais uma vez - com um fator muito importante em boa parte dos jogos no Frasqueirão: a torcida. Prova disso, é que a diretoria do alvinegro tem a expectativa que dez mil torcedores compareçam ao estádio, apóiem o ABC e pressionem o adversário em busca da vitória.Os dirigentes lançaram, inclusive, uma casadinha para os jogos contra o Barueri, Marília e a Ponte Preta, todos no Frasqueirão e que foi válida até esta sexta-feira (7).