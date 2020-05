Para Enildo Alves, presidente do PSB deve sair da Câmara Municipal

Elpídio Júnior Enildo Alves também quer ser presidente municipal do PSB.

A deputada declarou, em entrevista ao Jornal de Hoje 1a edição desta sexta-feira (20), que assumiria o cargo para “unir o partido e harmonizar as relações entre os correligionários”.“A postura de Márcia Maia em já se colocar como candidata demonstra que não há intenção em unir” opina o líder do governo na Câmara, para quem o presidente deve ser algum dos sete vereadores do partido – ele já se coloca como candidato.Enildo Alves acusou a deputada de ter agido de maneira anti-democrática durante a conturbada convenção do PSB em junho de 2008, que dividiu o partido em pró e contra a candidatura da deputada federal Fátima Bezerra (PT). “Naquele momento ela poderia ter aberto para discussão antes da votação, mas não foi o que aconteceu”.Para o vereador, o mandato de deputada de Márcia Maia combinaria mais com o diretório estadual. “Mãe e filha no comando ficaria muito familiar, não acha?”’ perguntou, referindo-se ao cargo de Wilma de Faria, mãe de Márcia Maia, e atual presidente estadual no partido.