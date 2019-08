Campeonato Estadual tem início nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (22), tem início no Rio Grande do Norte a 90ª edição do Campeonato Estadual de Futebol, na qual 11 times disputam o título da competição promovida pela Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF). As novidades ficam por conta da primeira participação do Real Independente de Jardim de Piranhas e da desistência do São Gonçalo, explicada pela falta de recursos.Além do Touro, outros times apresentaram problemas na fase de pré-temporada. É o caso do Coríntians de Caicó, clube que esteve perto de seguir o caminho do São Gonçalo e ficar de fora do evento. No final de 2008, os dirigentes do Galo receberam a notícia que a Prefeitura Municipal não apoiaria financeiramente o clube. A saída foi apelar aos torcedores e empresários locais. No início desta semana, no entanto, o prefeito de Caicó, Bibi Costa, voltou atrás e cedeu um patrocínio de R$ 25 mil válidos para os quase quatro meses de competiçãoOutro time que apresentou problema na fase de preparação foi o Potyguar de Currais Novos. A menos de 20 dias do início do Campeonato, os dirigentes dispensaram boa parte do elenco contratado alegando “deficiência técnica” de alguns dos atletas. Segundo o diretor de futebol, Merica, o fato foi explicado pelo planejamento errado.A série de problemas enfrentados pelos clubes fez como que a FNF adiasse em um dia a estréia do Estadual. As partidas que seriam realizadas nesta quarta-feira (21), foram remarcadas para a quinta-feira (22). Segundo José Vanildo “ o atraso foi em decorrência do amadorismo de alguns clubes que constituem a primeira divisão do futebol potiguar”, disse Vanildo. Alguns jogadores ainda precisavam ser regularizados junto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).Apesar das adversidades, os clubes estão prontos para o Estadual. Confira a ficha técnica dos 11 clubes que participam da competição 2009.ABC Futebol ClubeFundação: Fundação 29/06/1915Número de títulos estaduais: 50Estádio: Maria Lamas Farache – FrasqueirãoElenco: Goleiros: Aloísio, Ranieri e Wellinton;Zagueiros: Ben-Hur, Cauê, Edson, Fabiano e Gaúcho;Laterais: Delano, Gleidson e Paulinho;Volantes: Alexandre Oliveira, Danilo Lopes, Elton, Fabiano Silva, Jonata, Simão, Sorato e Tales.Meias: Artur Coimbra, Marcos Paraná, Tiago Gaúcho, Ricardinho e Washington;Atacantes: Diogo, Gabriel, João Paulo, More, Paulinho Macaíba e Ivan.Técnico: Heriberto da Cunha.Presidente: Judas TadeuAlecrim Futebol ClubeFundação: 15/08/1915Número de títulos estaduais: 6 (1925,1963,1964,1968,1985 e 1986)Estádio: João Machado (Machadão)Elenco: Goleiro: George Luís, Rodrigo e Yure;Zagueiros: Cleyton Souza, Da Silva, Romerito, Wanderson e Wendel;Laterais: Bruno, Ewerton, Nego e Magno;Volantes: Eduardo, Gilmar, Jaílson, Romerito e João Paulo;Meias: Chapinha, Ícaro, Franck, Leonardo e Patané;Atacantes: Cledinado, João Luiz, Júlio César e Torona.Técnico:Erandyr MontenegroPresidente: Edvaldo Gomes.América Futebol ClubeFundação: 14/07/1915Número de títulos estaduais: 31Estádio: João Machado (Machadão)Elenco: Goleiro: Adriano, Amaury, Michel e Rodolfo;Zagueiros :Adalberto, Alexandre Henrique, Frede, Marcão, Romildo e Thiago Messias;Laterais: Berg, Carlos André, Carlos Alberto, Carlinhos Paulista, Jackson, Teles e Thiago Gasparino;Volantes: Alexandre Messiano, Alysson, Diego, Dude, Tiaguinho e Vinícius;Meias: Cleisson, David, Fábio Neves, Cacá, Marcinho e Marcelinho;Atacantes: Leandro, Patrick, Reginaldo, Rinaldo, Ronaldo, Tiquinho e Wendes.Técnico: Marcelo VilarPresidente: José RochaAssociação Sportiva Sociedade Unida (ASSU)Fundação: 10/01/2002Número de títulos estaduais: -Estádio: Edgard Borges Montenegro (Edgarzão)Elenco: Goleiro: André, Alex, Erasmo e Francidelso;Zagueiros: Adson, Cirilo, Pantera, Pedro, Adson, Jéferson Carioca e Júnior Bahia;Laterais: Bruno Assuense, Adham, Guidom, Leandro Carioca, Ribamar e Thiago;Volantes: Carioca, Isaiás, Joassis e Lano;Meias: Breno, Enock, Leandro Mineiro e Luiz Carlos;Atacantes: Darlan, Gerailton, Luciano Paraíba , Marcelo Assuense e Xolly.Técnico: Hugo SalesPresidente: Luís Daílson MachadoAssociação Cultural e Desportiva PotiguarFundação: 11/021945Número de títulos estaduais: Campeão Estadual – 2004Vice-campeão da Copa RN – 2005Vice-campeão Estadual – 20063º lugar no Campeonato Estadual – 2007Vice-campeão Estadual-2008Estádio: Leonardo Nogueira (Nogueirão)Elenco: Goleiro: Francidelson, Marcos Paulo e Toni;Zagueiros: -Everaldo, França, Gustavo, Paulão, Ricardo Braz e Rumennig;Laterais: Álvaro, André Borges, Eduardo e Flavinho;Volantes: Everton, Fábio, Jânio, Max e Wellington;Meias: Aryon, Edu Sanches, Gersinho, Jean, Marcel, Roberto e Vaninho;Atacantes: Canindezinho, Fagner, Jackson, Júnior Mossoró, Renan e Rodrigo Ludke.Técnico: Miluir MacedoPresidente: Stênio Max.Associação Cultural e Desportiva Potyguar SeridoenseFundação: 01/08/1989Número de títulos estaduais: Campeão Estadual 2007 (2ª divisão)Estádio: Coronel José BezerraElenco: Goleiro: Nilson e Ninha;Zagueiros: Charles Paraíba, Everaldo, Maceió e Roquete;Laterais: Nilso Recife, Nininho, Pernambuco e Rafael Silva;Volantes: Alberto, Elian, Emerson e Zeus;Meias: Alessandro, Elisandro, Rafael, Roberto e Tiago;Atacantes: Alvinho, Bruno Baiano, Cleyton e Quirino.Técnico: Neto MatiasPresidente: Antônio MericaAssociação Cultural Esporte Clube BaraúnasFundação: 14/01/1960Número de títulos estaduais: Campeão Estadual- 2006Estádio: Leonardo Nogueira (Nogueirão)Elenco: Goleiro: Isaías, Rafael e Wendel;Zagueiros: Breno, Eraldo, Índio, Israel, Moisés, Rodrigo e Vinícius;Laterais: Adriano, Agnaldo, Allan, Jorginho, Léo Marinho e Rodrigo;Volantes: Eduardo, Heuber, Ewerton, Thiago e Célio;Meias: Alan, Diogo, Ely Tadeu, Helber, Paulinho Mossoró, Silmar, Josicley, Marcinho e Macoto.Atacantes: Bruno Rangel, Maurício Pantera, Robertinho, Franklin, Adalgísio e João Batista.Técnico: Samuel CândidoPresidente: João DehonAtlético Clube CoríntiansFundação: 25/01/1968Número de títulos estaduais: Campeão Estadual - 2001Estádio: Dinarte Mariz (Marizão)Elenco: Goleiro: Gilmar Barbosa, Marco Aurélio e Paulo Ricardo;Zagueiros: André, Adriano, Bibi, Charles, Fernando Oliveira, Júlio Palmeira, Jhones, Jonatha, Iranildo de Souza e Tché;Laterais:Cristiano, Kaio Vinícius e Welington Tomaz;Volantes: Alexandre, Márcio Silva, Luiz Fernando e Thiago Oliveira;Meias: Almir Júnior, Ewerton Wanderley, Felipe Rafael e Juninho Matos;Atacantes: Damião, Denilson Lima, Genildo Luís, Gerson, Pierre, Luiz Cláudio, Marcos Teodoro e Sérgio Ibiapano.Técnico: Baltazar GermanoPresidente: Rogério GurgelMacau Esporte ClubeFundação: 1978Número de títulos estaduais: Campeão da 2ª divisão - 2005Estádio: Walter BichãoElenco: Goleiro: Dida e Gilson;Zagueiros: Alemão, Demir, Joatan e Zenon;Laterais: Nôni, Humberto, Cristiano e Chininha;Volantes: Bruno Potiguar, Gilmar, Henrique e Zicarlos;Meias: Eduardo, Luiz Carlos, Mayle e Rafael;Atacantes: Nino Potiguar, Lanzinho, Rodrigão, Thiago Potiguar e William CariocaTécnico: José SoaresPresidente:. Antônio PessoaReal IndependeFundação: 1982Número de títulos estaduais: -Estádio: Benedito Bezerra LinsElenco: Goleiro: Cimar e Renato;Zagueiros: Geraldo, Marcelão e Roni;Laterais: Sandro e Leléo;Volantes: Vado e Gil;Meias: Marcio, Paulinho Andrade e Kekel;Atacantes: Renatinho, Lelé e Serjão.Técnico: Jazon VieiraPresidente: Rogério SoaresSport Clube Santa CruzFundação: 30/12/2003Número de títulos estaduais: Campeão da 2ª divisão - 2004Estádio: Iberê Ferreira (Iberezão)Elenco: Goleiro: Evandro e Eridelson;Zagueiros: Rodrigo Almeida e Geriel;Laterais: Breno e Oldair;Volantes: Bruno Potiguar e Célio;Meias: Jandir, João Paulo, Kel, Robson, Rogério Baiano e Wescley;Atacantes: Binha e Leandro Safira.Técnico: Maurício RodriguesPresidente: Luiz Antônio Tomba.Santa Cruz x ABC20:30 - IberezãoCoríntians x Real Independente20:30 - MarizãoBaraúnas x Alecrim20:30 - NogueirãoASSU x Potyguar de Currais Novos20:30 - EdgarzãoAmérica x Macau20:30 - Machadão