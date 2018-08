Comerciantes são retirados das proximidades do Canal do Baldo MP agenda uma audiência junto a Semsur para realocar os comerciantes.

Estabelecimentos comerciais próximos ao Canal do Baldo foram removidos nesta quarta-feira (05). O Ministério Público (MP) os retirou cumprindo o termo de ajustamento de conduta.



Este termo foi feito em janeiro deste ano e teve as assinaturas dos comerciantes concordando na remoção, mas esperando que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur), redestribuísse os estabelecimentos para novos pontos.



Porém, a Semsur ainda estuda a localização para colocar estes comerciantes, o que tem gerado um clima de indignação entre eles.



Foi agendada uma audiência com o Ministério Público para o dia 17 deste mês, no intuito de negociar a saída dos comerciantes e conseguir uma forma de se resolver o impasse.