Impedimentos ambientais paralisam serviços da obra de duplicação da Via Costeira Destino final dos coqueiros é o motivo da paralisação, mas situação deve ser resolvida em audiência pública na próxima semana.

Iniciados em novembro do ano passado, os serviços de escavação e pavimentação na Via Costeira, parte da obra de duplicação, estão interrompidos há duas semanas em razão do impasse quanto aos coqueiros existentes no canteiro central.



O secretário de Infraestrutura, Adalberto Pessoa, afirma que a paralisação é temporária e que a situação será resolvida nos próximos dias. “O Governo do Estado vai se reunir com a Prefeitura de Natal e Ministério Público para encontrar uma solução comum”, disse.



Contrapondo o secretário, o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Jader Torres, afirma que a duplicação da Via Costeira continua em plena atividade e que a paralisação não irá atrasar as obras. “A licença de instalação para obras na Via Costeira precisa da autorização da Semurb, que se comprometeu a resolver o destino dos coqueiros das pistas".



Jader informa que há dois posicionamentos em relação aos coqueiros: um do Ministério Público, que é a favor do replantio, e outro da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), que alerta para a não compensação de replantio e orienta para a substituição dos vegetais.



Para solucionar o impasse, o DER sugeriu ao Ministério Público e a Semurb a realização de audiência pública com os interessados, marcada para 21 de janeiro. Na audiência, o destino final dos coqueiros deverá ser definido.



E para concluir, o diretor esclareceu que alguns setores da duplicação estão em plenas atividades, como o remanejamento de tubulações de água pluviais, as tubulações elétricas, o remanejamento de posteação, os serviços de drenagem e os topográficos.



Sobre a próxima fase das obras da Via Costeira, a iluminação, o secretário Adalberto Pessoa afirma que a licitação deverá ser aberta em 19 de fevereiro, com previsão de execução prevista para 60 dias.