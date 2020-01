Empresários entregam a Lula propostas para enfrentar a crise O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se nesta segunda-feira (9) com empresários do Fórum Especial do Instituto Nacional de Altos Estudos (Inae).

O grupo apresentou ao presidente propostas de como o Brasil pode enfrentar a crise. Lula informou os empresários que irá discutir as propostas com a equipe ministerial.



Os empresários deixaram o Palácio do Planalto sem falar do encontro com os jornalistas.



Entre os participantes estavam os presidentes do Grupo Gerdau, Jorge Gerdau Johannpeter; e da Associação Brasileira da Infra-Estrutura e Indústrias de Base (Abdib), Paulo Godoy.