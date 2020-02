Vasco volta a campo e Dorival define substitutos de Alex e Titi Dorival sabe que o processo de adaptação do novo elenco ainda não está concluído, mas destaca a evolução de todo o time vascaíno.

Pela 6ª rodada da Taça Guanabara, o Vasco entra em campo nesta quarta-feira (11/02), às 19h30, para enfrentar a Cabofriense, em São Januário.



Para a partida, técnico Dorival Júnior terá os desfalques de Alex Teixeira e Titi, suspensos. Élton e Vilson, respectivamente, serão os substitutos. O treinador vascaíno confia que os dois jogadores poderão suprir as ausências à altura.



“Sei que o Élton pode ser um grande jogador nesse campeonato e espero que ele seja muito feliz. O Vilson vive um novo momento na carreira e tem tudo para nos ajudar muito neste ano. Titularidade no futebol é coisa momentânea. É natural termos desfalques durante uma competição e espero que a equipe não sinta a falta do Alex e do Titi. Todos os jogadores ainda vão buscar seu melhor”, comentou o treinador.



Dorival sabe que o processo de adaptação do novo elenco ainda não está concluído, mas destaca a evolução de todo o time vascaíno.



“A adaptação demora para acontecer. Vou continuar apostando no grupo, pois sei a capacidade que todos têm. Com o pouco de trabalho que temos, tem acontecido uma adaptação rápida, já vejo uma evolução física e os resultados dentro de campo me deixam tranqüilo. Mas ainda nem tanto, porque o nosso caminho é ainda maior”, completou Dorival.