Emendas da bancada do RN somam quase R$ 257 milhões Dezoito emendas foram aprovadas no Orçamento Geral da União já sancionada pelo presidente Lula.

O coordenador da bancada federal do Rio Grande do Norte no Congresso Nacional, deputado Fábio Faria (PMN-RN), informou nesta segunda-feira (9) que o Estado terá R$ 256,7 milhões nas 18 emendas aprovadas no Orçamento Geral da União. O OGU já foi sancionado pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva.



"São recursos que vão viabilizar obras de infra-estrutura importantes para o desenvolvimento do nosso Estado, como também projetos nas áreas de educação, turismo, desenvolvimento tecnológico, resultado do esforço e entendimento dos três senadores e oito deputados potiguares", explica Fábio Faria que apresentou proposta de emenda para a implantação de centros esportivos em Natal, que somam quase R$ 16 milhões.



Além das emendas coletivas da bancada, cada deputado e senador apresentou propostas individuais no valor de R$ 10 milhões.