São Paulo recebe taça na solenidade Craque do Brasileirão Evento será nesa segunda-feira e prestará homenagem especial aos primeiros campeões mundiais do Brasil.

O São Paulo derrotou o Goiás por 1 a 0, gol de Borges, e é o campeão brasileiro da Série A 2008, neste que é o terceiro título consecutivo e o sexto na história do clube no Campeonato Brasileiro.



O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, entregará a taça de campeão brasileiro de 2008 ao capitão do São Paulo, Rogério Ceni, ao técnico Muricy Ramalho e ao presidente Juvenal Juvêncio, na festa do Prêmio Craque Brasileirão 2008 que acontecerá nesta segunda-feira, a partir das 20h30, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro.



O presidente Ricardo Teixeira entregará também a taça de campeão brasileiro de 2008 ao Corinthians (Série B) e Atlético Goianiense (Série C).



O Prêmio Craque Brasileirão 2008 será marcado pela emoção por conta da homenagem que fará aos jogadores do primeiro título mundial, heróis da conquista de 1958, na Suécia.



Pelé, Djalma Santos, Bellini, Orlando, Zito, Dino Sani, Moacir, Pepe e Zagallo já confirmaram presença na festa que acontecerá na segunda-feira no Vivo Rio, às 20h30, no Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro.



A retirada das credenciais dos profissionais de imprensa será feita no dia do evento, segunda-feira, das 10 às 16 horas, no Hotel Novo Mundo, nas salas Turmalina e Zafira, no térreo, com Victor Rios e Michelle Zajd.



O Hotel Novo Mundo fica na Praia do Flamengo, nº 20 (esquina com Rua Silveira Martins), na Zona Sul do Rio de Janeiro.



O Craque Brasileirão 2008 premiará ainda os melhores jogadores, por posição, do Campeonato Brasileiro da Série A (Ouro, Prata e Bronze) , o craque do Campeonato (Rei da Bola), o artilheiro (Rei do Gol), os três melhores treinadores e os três melhores árbitros.



Serão premiados ainda a Revelação do Campeonato e o Craque da Galera, este através da votação no www.globoesporte.com/craquedagalera.



O Rei do Futebol, Pelé, entregará o prêmio de Craque Brasileirão 2008 ao Rei da Bola.



A torcida do Corinthians, que lotou os estádios na campanha do seu time na volta à Série A, será também homenageada.



O Prêmio Craque Brasileirão 2008, como aconteceu na edição do ano passado, será apresentado pelos atores são-paulino Tony Ramos e vascaíno Marcos Palmeira.



Entra as muitas atrações do evento, haverá shows com Emílio Santiago, Mart'nália e Jorge Benjor.