Estatuto da Guarda Municipal é sancionado pelo Prefeito Carlos Eduardo Alves sancionou a Lei Complementar Nº104, do dia 8 de dezembro de 2008.

O Estatuto da Guarda Municipal de Natal agora é lei. Depois de várias discussões, o prefeito Carlos Eduardo Alves sancionou a Lei Complementar Nº104, do dia 8 de dezembro de 2008.



A nova lei já consta no Diário Oficial do Município do Natal, desta terça-feira (9). O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natal (Sinsenat) juntamente com toda a guarda municipal comemora a conquista, após uma espera de mais de 15 anos.



Audiências, atos públicos, protestos e muita luta marcaram o processo de tornar o Estatuto em lei. Agora, ele normatiza uma série de direitos, deveres e atribuições da Guarda Municipal do Natal.



Além disso, garante que a GMN seja comandada por um guarda, define a dupla de serviço e estabelece critérios de promoção. A votação que garantiu a aprovação do Estatuto ocorreu no último dia 18 de novembro, na Câmara de Vereadores de Natal.