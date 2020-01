Marcelo Vilar vai para o Treze Mal saiu do América, o técnico foi anunciado pela equipe do interior paraibano.

O treinador Marcelo Vilar, que deixou o comando técnico do América no fim de semana, foi contratado pelo Treze de Campina Grande para a disputa do campeonato paraibano.



É a segunda vez que ele assume a equipe paraibana - no segundo semestre do ano passado, Vilar conduziu o Treze na Copa Paraíba.



Hoje à tarde ele assume a vaga deixada pelo técnico Quintino Barbosa (que entregou ontem o cargo) e já dirige o primeiro treino.