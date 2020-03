Decisão sobre regra de reeleição na Venezuela sairá hoje em referendo Uma aprovação da emenda constitucional significará uma vitória para o presidente Hugo Chávez, que poderá se candidatar a um terceiro mandato.

Os venezuelanos decidem hoje (15) em referendo se aprovam ou não a reeleição ilimitada para presidente, governadores e prefeitos. A expectativa é de que mais de 16 milhões de eleitores compareçam às urnas.



Uma aprovação da emenda constitucional significará uma vitória para o presidente Hugo Chávez, que poderá se candidatar a um terceiro mandato. O atual de Chávez termina em 2013.



De acordo com a BBC Brasil, as últimas pesquisas de intenção de voto apontam uma vitória apertada do “sim”. Já um levantamento extra-oficial do governo prevê aprovação com uma vantagem entre oito e dez pontos sobre a opção do "não".



O esforço do governo é conquistar os votos de aproximadamente 3 milhões de chavistas que votaram pela abstenção no referendo de 2007, quando a população rejeitou uma reforma constitucional, conforme noticiou a BBC Brasil.



O processo tem sido marcado por estratégias pela conquista de votos, já que não é obrigatório comparecer às urnas. Ontem (13), a pedido do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), o governo de Hugo Chávez expulsou o representante espanhol no Parlamento Europeu, deputado Luis Herrero, que havia sido convidado por partidos de oposição para acompanhar o referendo, como observador político.



Segundo a presidente do CNE, Tibisay Lucena, o deputado espanhol deu declarações que feriram a “dignidade do conselho e a tranquilidade que rege o referendo”. Por isso, ele foi "convidado" a deixar o país.