Mossoró: Polícia Militar liberta vítima de sequestro

Graças a ação rápida das equipes do Segundo Batalhão da Polícia Militar (2º BPM) de Mossoró, a vítima de um seqüestro foi resgatada na noite desta segunda-feira (19). Os bandidos pegaram o refém próximo a praça Antônio Vigário Joaquim. Eles foram perseguidos e depois de alguns minutos abandonaram o veículo com o refém no porta-malas próximo ao motel Havana.



De acordo com a Central de Operações (Copom), a vítima – nome preservado – andava em um veículo tipo Fox de cor prata e placas NNL-5980, quando foi abordada por três homens armados. Ele foi rendido e colocado no porta-malas do veículo.



Os sequestradores ainda praticaram pelo menos três assaltos, até serem localizados por uma guarnição da PM.



Antes disso, os seqüestradores ainda ligaram para familiares do refém. Eles cobraram resgate para libertá-lo e chegaram a ameaçá-lo de morte, pressionando a família para não acionar as autoridades. Porém, depois de praticar alguns assaltos usando o carro da vítima, a quadrilha foi localizada pelos policiais militares próximo ao bairro Dom Jaime Câmara.



A partir daí, começou a perseguição. Os bandidos abriram fogo contra as viaturas, mas os policiais não revidaram com medo de atingir o refém. Vendo que terminariam sendo presos, os sequestradores resolveram abandonara o Fox em um matagal próximo ao Rio Mossoró e fugiram a pé. A vítima foi libertada pela polícia, porém os bandidos conseguiram fugir.



O tenente-coronel Elias Cândido de Araújo explicou que foi montada rapidamente uma força-tarefa para tentar localizar a vítima, onde participaram cerca de cinco viaturas e quatro motocicletas. A princípio, lembra o oficial, a missão era conseguir resgatar o refém dos bandidos. Agora, os esforços são concentrados para prender toda a quadrilha.



* Fonte: PM de Mossoró.