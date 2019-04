Diretoria do ABC anuncia três reforços para a temporada 2009

Em virtude da necessidade do imediatismo nas negociações, já que os atletas tinham outras propostas e precisavam de uma resposta concreta, e por força maior, contrariando o interesse do clube de apresentar os nomes dos novos reforços só após o dia 25 deste mês, o presidente alvinegro, Judas Tadeu, resolveu antecipar o anúncio de três contratações para a próxima temporada.O dirigente acertou a contratação do volante Fabiano Silva, campeão estadual e da Copa RN pelo ABC em 2005, e dos atacantes Paulinho Macaíba e Moré, velhos conhecidos do torcedor abcdista, quando enfrentaram o alvinegro por outras equipes.Os três fecharam contrato de um ano e defenderão o ABC nas três competições da temporada: Campeonato Estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B.Os novos contratados serão apresentados à imprensa e à Frasqueira na tarde desta sexta-feira (19), a partir das 15h, na sala de imprensa, Auditório Ernani Alves da Silveira.

*Fonte: ABC.