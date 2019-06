PM prende mais um suspeito dos roubos a residências no litoral Norte Thiago Felipe foi preso quando tentava fugir da casa de sua companheira, que o denunciou por agressão, em Pitangui.

O Grupo Tático de Operações Especiais (GTO) capturou no começo da tarde deste sábado (3) mais um dos suspeitos de assaltos a residências no litoral Norte do estado, principalmente em Graçandu e Pitangui. Thiago Felipe Ferreira da Silva, 19, foi preso às 12h40min, em Pitangui.



O suspeito foi acusado de agredir e ameaçar matar sua companheira, Valdira Goes do Nascimento, 19. Após ser agredida, ela foi até um posto de atendimento da Policia Militar para pedir socorro. Valdira Goes estava com ferimentos na boca, nas coxas e sentindo fortes dores de cabeça.



Os policiais chegaram à casa da companheira de Thiago no momento exato em que ele fugia pela porta da frente com uma mochila contendo roupas e dinheiro. Segundo informações da polícia, a companheira se sentia ameaçada por Thiago Felipe, que constantemente a agredia e a ameaçava de morte.



De acordo com informações da Policia Militar, o suspeito também foi acusado pela companheira de fazer parte do bando que realizou dois assaltos a residências no litoral Norte. O acusado foi autuado na Lei Maria da Penha e a polícia está mantendo contato com as vitimas dos assaltos para o reconhecimento do acusado.



O comandante do pelotão de Extremoz, tenente Rodrigo Couceiro, explicou que com o policiamento reforçado a polícia terá como agir mais rapidamente e com maior efetividade. “Com a vinda deste reforço de policiais, o nosso efetivo está maior e mais ágil, podendo auxiliar a população da melhor maneira possível”.