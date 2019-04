ASSU pronto para o Estadual Apenas seis jogadores que participaram do Estadual de 2008 permanecem no grupo.

Depois de um conturbado Campeonato Estadual de 2008, quando o ASSU foi denunciado pelo América por atuar com um jogador irregular, o clube está pronto para mais um campeonato. Boa parte do grupo já está confirmada, faltando apenas mais alguns nomes para completar o plantel de 26 jogadores pretendido pela diretoria.



O coordenador técnico do clube, André Luís, comentou que o novo grupo é bem mesclado, incluindo jogadores de estados vizinho como é o caso do goleiro André, natural de Pernambuco. O coordenador explicou que apenas seis atletas renovaram o contrato com o clube para a temporada de 2009.



André Luís comentou que apesar de grande parte do grupo já estar formado, falta ainda há confirmação de mais atletas que devem chegar ao clube ainda em dezembro. Os nomes foram mantidos em sigilo para garantir uma maior segurança na contratação dos jogadores.



André explicou a estratégia para 2009. “Temos um grupo bem mesclado para o próximo ano. Montamos um time forte para disputar de igual para igual com outros times e não precisar acontecer o que foi visto no ano passado. Queremos ganhar dentro de campo para não restar dúvida”, falou.



Jogadores



Goleiros: André e Erasmo* ;

Zagueiros: Pantera*, Pedro* e Adson;

Laterais direitos: Thiago* e Igor;

Laterais esquerdos: Ribamar e Bruno* ;

Volantes: Joassis, Carioca, Adeilson;

Meias: Enock, Luís Carlos e Leandro Mineiro;

Atacante: Marcello Assu*, Somália e Luciano Paraíba;



*jogadores que renovaram com o clube