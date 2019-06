Baraúnas procura adversário para jogo no dia de seu aniversário Amistoso contra o América foi cancelado; técnico do rubro natalense nã topou o confronto.

O amistoso entre Baraúnas e América, previsto para o dia 14 em Natal, não irá mais acontecer. O técnico americano, Marcelo Villar, discordou da partida alegando que enfrentar um adversário forte perto da estréia do Estadual poderia ser um risco para a sua equipe em termos de contusão.



Mesmo com essa notícia, o Baraúnas não desistiu de um amistoso no dia 14, já que a data marcará o seu aniversário. Por isso, a diretoria está à procura de um novo adversário. “Estamos mantendo contato. Queremos jogar no dia 14 para comemorar o aniversário do clube”, informou o supervisor Walney Nunes, acreditando que esse jogo deverá ocorrer em Mossoró. A dúvida é porque o gramado do estádio Nogueirão passa por melhorias e não se sabe se até lá ele será liberado para a partida-festa.

“Existe a chance do campo ser liberado até o dia 14, mas primeiro vamos se preocupar em arranjar o adversário”.



Falhas de ataque



No primeiro jogo-treino do ano, domingo na cidade de Baraúna, o tricolor venceu por 2 a 1, gols do meia Jozicley e do atacante Maurício Pantera, descontando Dida para os donos da casa. O técnico Samuel Cândido gostou do posicionamento, da marcação, mas censurou a pontaria dos atacantes.

“Só não estou muito satisfeito porque o nosso rendimento ofensivo foi abaixo do esperado”, analisou Samuel.

Mesmo tendo balançado as redes garantindo o resultado, Jozicley e Maurício Pantera desperdiçaram ótimas chances na frente do goleiro Alisson, o que contribuiu para o “puxão de orelha” do treinador após a partida.



Aapresentação

Já estão treinando no Baraúnas os novos contratados, o volante Hélber e o atacante Bruno Rangel. Ambos chegaram no sábado e assistiram ao jogo-treino do novo time domingo na cidade de Baraúna.



Silmar

Dos jogadores anunciados pelo tricolor, apenas o meia Silmar não se apresentou. O jogador ainda não está totalmente acertado, pois existe um desentendimento financeiro entre ele e a diretoria. O Baraúnas decidirá hoje se o jogador indicado por Samuel Cândido virá ou não para o clube.



