Policiais capturam homem armado na zona Norte Policia prendeu homem que portava um revolver calibre 32.

Policiais capturaram nesta terça-feira (31), um homem na Rua Wilma de Faria no loteamento Dom Pedro, no bairro do Pajussara, na zona Norte de Natal.



Os policiais realizavam uma ronda pelo bairro e perceberam um movimento suspeito que vinha de dentro de uma casa abandonada. Eles entraram e encontraram um homem que se apresentou como Jandeilson Carvalho, de 20 anos.



O acusado estava portando um revólver calibre 32, 16 pedras de crack e 13 papelotes de maconha. Foi encontrada pela polícia também duas bicicletas e um botijão de gás. Jandeilson foi encaminhado para a delegacia de plantão da zona Norte.