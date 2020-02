Vereadora de Natal sugere profissionalização de flanelinhas

Elpídio Júnior Sargento Regina propõe profissionalização de flanelinhas

A pedetista demonstrou preocupação com a “exploração” por parte de homens que ficam “espalhados” pelas ruas da capital potiguar se oferecendo para vigiar os carros dos cidadãos em troca de dinheiro. A questão é que muitos deles abusam e reagem de maneira agressiva quando não são contemplados com uma quantia razoável, seja verbalmente ou danificando o veículo daquele que se negou a pagá-lo pelo serviço prestado.“Não há espaço para estacionar e por isso os preços dos estacionamentos estão inflacionando. Além disso, nos poucos que deveriam ser públicos sempre tem alguém cobrando. A população acaba ficando a mercê, pois tem que encontrar um lugar para deixar o carro”, reclama.A falta de fiscalização e da “regulamentação” desses espaços usados como estacionamento é o grande agravante para o problema.A vereadora anunciou a realização de uma audiência pública para debater a implantação de um trabalho de capacitação do que ela chama de “operadores de estacionamento público”. Os populares flanelinhas passariam a usar coletes padronizados e receberiam orientações de como continuar prestando o serviço de vigiar os carros, sem que os proprietários desses veículos se sintam explorados.“Precisamos fazer isso, antes que esses homens se tornem delinquentes”, finalizou.