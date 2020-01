Após paralisação, Corinthians e Portuguesa ficam no empate Fortes chuvas que caíram na cidade fizeram o jogo ficado parado por quase uma hora.

Corinthians e Portuguesa se enfrentaram neste sábado (7) no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. Em jogo que chegou a ser paralisado por mais de uma hora devido às chuvas que caíram no Estádio do Pacaembu, o placar terminou empatado por 1 a 1.



O Corinthians continua líder do Paulistão, com 14 pontos ganhos, e ainda invicto. A Lusa, que não perde há quatro jogos, tem oito e é a nona melhor equipe da tabela.



O jogo se iniciou morno e sem uma equipe dominante. O Corinthians tentava criar chances de gol, mas logo esbarrava nos erros de finalização. Quando o Timão se consolidou no jogo, Souza perdia as chances que a equipe conseguia criar.



A Portuguesa, por sua vez, tentava administrar as ações e marcar o Corinthians. O primeiro tempo foi disputado, mas o placar acabaria terminando empatado. O segundo tempo, começou com alguma pressão, mas a forte chuva que caiu sobre o Pacaembu obrigou o árbitro Flávio Rodrigues Guerra a paralisar a partida. Depois de quase 1h40, o jogo recomeçou.



No recomeço, a Portuguesa se mostrou melhor e passou a dominar a partida, sem permitir as subidas ofensivas do Timão. Christian, que recentemente voltou ao clube do Canindé abriu o placar, aos 30, após ganhar de Jean, em lançamento de Guigov.



A festa durou só alguns minutos, pois Otacílio Neto empatou o placar, chutando forte sem chance de Vitor defender. No restante da partida, as duas equipes tentaram pressionar pela vitória, sem obter sucesso.



A Lusa enfrenta o Paulista, no Canindé, na próxima rodada do Campeonato Paulista, enquanto o Corinthians pega o Mogi Mirim, no Paulo Machado de Carvalho.