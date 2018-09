América tenta sair de pesadelo; São Caetano ainda sonha

Ana Paula Oliveira Ruy Scarpino, técnico do América, diz que não tem desespero

Antes de embarcar para a capital paulista, os jogadores e comissão técnica receberam o incentivo de um grupo de torcedores, que entregou uma carta de incentivo ao grupo demonstrando que não vai abandonar o time nesse momento da competição.O técnico Ruy Scarpino reafirmou o que vem dizendo desde o empate diante do Bragantino, na última rodada: "a situação nossa é muito complicada, mas não existe sinais de desespero, e acredito demais que podemos conseguir somar os pontos necessários para continuarmos na Série B", afirmou no embarque.Na 16ª posição com 40 pontos, o América precisa vencer o São Caetano para somar 43 pontos e torcer por tropeços contínuos de seus concorrentes diretos pela permanência - Marília, 41, Fortaleza, 39, e Criciúma, 37 pontos. Depois da partida contra o Azulão, o time rubro natalense ainda enfrenta o Barueri, na Arena Barueri, em São Paulo, e encerra sua participação em Natal, contra o Corinthians.A situação do Azulão é muito difícil. Na nona colocação, com 50 pontos, o Azulão se vê obrigado a vencer os três últimos compromissos, uma missão quase impossível, e ainda torcer pelos tropeços de Barueri, Vila Nova, Ponte Preta, Bragantino e Juventude. Segundo o site www.chancedegol.com.br, o time paulista possui apenas 0,03% de chances de conquistar o acesso.O técnico Vadão não vai pode contar com dois jogadores titulares. O atacante Luan, suspenso por ter tomado o terceiro amarelo, Lins entra em seu lugar, e Éverton Ribeiro, contundido, deve jogar Francismar na meia.O jogo desta sexta será especial para dois jogadores. O atacante Vandinho passou por uma artroscopia no joelho esquerdo em setembro e está convocado para a partida. Outra novidade será a presença do jovem Diogo, como opção. O garoto de 23 anos, contratado junto ao Taboão da Serra, terá seu primeiro contato com uma partida do Azulão.Luiz; Júlio, Marco Aurélio, Lino e Andrezinho; Tobi, Francismar, Rafinha e Ademir Sopa; Lins e Tuta.Técnico: Osvaldo Alvarez.Fabiano; Maizena, Robson, Adalberto e Vandinho; Luís Maranhão, Elias, Saulo e Aloísio; Cascata e Marcelo Nicácio.Técnico: Ruy Scarpino.Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.14/11/200820h30Arnoldo Vasconcelos Figarela-RO