Alecrim contrata Cleiton Souza, ex-Inter de Limeira

Divulgação/Marcus Vinícius Padre Pio durante bênção na inauguração da nova sede do Alecrim

Depois de perder o capitão Romildo, zagueiro que vai disputar o Cearense pelo Maracanaú, a diretoria do Alecrim não perdeu tempo e contratou o defensor Cleiton Souza, 20 anos, oriundo do Internacional de Limeira, São Paulo.O jogador já se apresentou ao técnico Erandy Montenegro, se integrando ao plantel e deverá formar dupla ou trio de zagueiros junto com Da Silva, e o garoto Wendel, que vem sendo, junto com João Luís, atacantes, ambos ex-ABC, gratas surpresas nesse início de temporada.O time verde fez amistoso no último sábado contra a seleção do bairro de Felipe Camarão, vencendo de forma convincente de 6 a 0. O treinador Erandy Montenegro gostou da movimentação da equipe e segue na montagem do grupo.Neste sábado (17), o time verde enfrenta o ABC, amistoso marcado para o estádio Machadão.Com informações do site do Alecrim