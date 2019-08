Currais Novos: Zé Lins deixa R$ 5 milhões em caixa e divulga movimento bancário

Reprodução Cópia do extrato bancário da Prefeitura de Currais Novos.

dados referentes ao movimento de caixa deixado por sua administração. Segundo o documento, o peesebista entregou a Prefeitura a Geraldo Gomes (DEM) com R$ 5,2 milhões, “além de R$ 560 mil da receita do Fundo de Participação dos Municípios, disponível no dia 10 de janeiro”.Geraldo Gomes havia declarado ao jornalno último sábado (17), que “ainda não tinha os dados referentes a gestão anterior”. Em resposta, Zé Lins lembrou que diferente de quando ele assumiu a Prefeitura de Currais Novos, ao repassar o cargo para o opositor fez transição.“Fizemos a reunião de transição e passamos todos os dados da nossa gestão para o sucessor. Não tenho dúvidas de que entregamos a prefeitura em condições dele tocar a administração. A nossa comissão, inclusive, foi presidida pelo meu vice-prefeito Vilton Cunha, e a comissão deles foi presidida pela atual vice-prefeita, Lena Galvão”.Zé Lins atribui as declarações de Geraldo ao “acirramento de campanha” que ainda prevalece na cidade e lamentou que isso esteja acontecendo. “As atitudes tomadas pela atual gestão, eu respeito, mas discordo profundamente, pois acho que o momento é de trabalhar, inclusive para quem pega uma prefeitura organizada e com dinheiro em caixa”.Durante os quatro anos à frente da Prefeitura de Currais Novos, Zé Lins destacou suas ações na área de Educação que, segundo ele, “foi toda reestruturada”.E também enumerou conquistas da saúde: “Ao assumir implantamos oito equipes do programa de saúde bucal, criamos a Policlínica e ampliamos os postos de saúde”.Na área de infraestrutura, “várias ruas foram pavimentadas, construímos o centro de artesanato que gerou renda, houve a reforma da rodoviária e construímos o matadouro público, entre outras obras importantes para a população do município”.Ao final da entrevista, o ex-prefeito afirmou, sem modéstia, que Geraldo Gomes encontra a prefeitura “em situação melhor” do que ele recebeu.“Quando nós assumimos a Prefeitura, que estava nas mãos dele [Geraldo], pegamos a receita do dia 10 de janeiro toda comprometida, inclusive com a disponibilidade de apenas R$ 12 mil”.De acordo com Zé Lins, as despesas com restos a pagar somam R$ 500 mil, “cerca de 10% do que eu deixei em caixa, ou seja, ele não terá problemas de ordem financeira”.Confira a entrevista completa concedida aodesta terça-feira (20).