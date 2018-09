Corinthians recebe taça no jogo contra o Avaí Acaba a perspectiva de a festa acontecer no Machadão, na última rodada; isso é bom ou ruim?

O Corinthians, campeão da Série B com quatro rodadas de antecedência, receberá a taça relativa à conquista do título no dia 22 de novembro, no Pacaembu, quando enfrentará o Avaí, também já classificado para a Série A em 2009.



A notícia é boa ou ruim para o América? Se por um lado o clube potiguar perde a festa que seria feita na cidade no dia 29, por outro pode pegar um time, aí sim, sem compromisso, já com a taça ganha e festa feita. E quem sabe até uma formação mista.



A entrega da taça, que marcará no Pacaembu a comemoração com os torcedores, será feita novamente no dia 8 de dezembro, ao presidente e capitão do Corinthians, no evento do Prêmio Craque Brasileirão 2008 que acontecerá no Rio de Janeiro.



O jogo Corinthians x Avaí, válido pela 37ª rodada do Brasileiro da Série B, será no sábado, dia 22 de novembro, às 16h20.



O Corinthians ascendeu à Série A ao derrotar o Ceará por 2 a 0, na 32ª rodada. O Avaí subiu para a Série A ao derrotar nesta terça-feira o Brasiliense por 1 a 0, em Florianópolis, em jogo da 35ª rodada.



Com informações da CBF News