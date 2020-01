Tita pode ser o novo técnico do América

Depois de anunciada demissão de Marcelo Vilar começaram a surgir as especulações sobre o nome do novo técnico do América. Nomes como Lula Pereira e Ruy Scarpino foram citados, assim como os potiguares Ferdinando Teixeira e Didi Duarte.Havia uma corrente que queria a contratação de Lula Pereira, amerianos históricos, se baseando na quantidade de jogadores revelados e na conquista de um dos mais importantes títulos da história do clube, faziam coro pela contratação de Arturzinho, campeão da Copa do Nordeste de 1998.Entretanto, ainda esta noite, o blog vermelho de paixão, de ligação estreita com vários conselheiros do clube quase que afirma que o nome a ser contratado será do ex-craque de Flamengo, Vasco, Grêmio e seleção brasileira.Sem um currículo convincente como técnico, o jovem treinador está encontrando resistência de parte da torcida. Arturzinho, no entanto, depois de campanha de altos e baixos no Bahia, tem em seu favor o fato de ter comandado o América em jornadas vitoriosas, além da marca registrada de sempre revelar e valorizar os jovens valores da terra, rendendo dividendos ao clube.Oficalmente ainda não existe uma decisão, o que deve acontecer na manhã desta segunda-feira.