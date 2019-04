Equipe de Micarla analisa possível saque irregular do fundo previdenciário Futuro procurador-geral do município, Bruno Macedo, confirma que membros da futura administração já estão levantando as informações sobre o caso.

O futuro procurador-geral de Natal, Bruno Macedo, confirma que a equipe que estará na administração da prefeita eleita Micarla de Sousa (PV) já está analisando o possível saque do fundo previdenciário para fins irregulares durante a gestão do prefeito Carlos Eduardo. Macedo, no entanto, diz que eles só poderão ter acesso a todos os dados quando estiverem na administração.



“É complicado agirmos agora, pois a atual equipe da Prefeitura não facilita o nosso acesso aos dados. Mas estamos vendo o que podemos fazer, amadurecendo as idéias”, disse o futuro procurador-geral, lembrando também a entrevista que o secretário de Administração João Felipe Trindade deu ao JH 1ª Edição e supostamente admitiu o uso do dinheiro.



Ainda de acordo com Bruno Macedo, há informações de que um grupo de agentes públicos já estaria juntando material para acionar o Ministério Público sobre o caso. “Se confirmadas as informações, é um caso grave de improbidade administrativa”, disse Bruno Macedo, momentos antes da diplomação de Micarla, no TRE.