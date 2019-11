Governadora admite conversas com Henrique Alves Apesar do senador Garibaldi Alves estar cada vez mais distante da presidente estadual do PSB, Henrique mantém diálogo com Wilma.

Antes do início da sessão solene de recondução do deputado estadual Robinson Faria (PMN) à Presidência da Assembléia Legislativa nesta segunda-feira (2), a governadora Wilma de Faria confirmou as conversas políticas com o deputado federal Henrique Eduardo Alves (PMDB), líder do partido na Câmara dos Deputados. “Ele tem colaborado conosco junto ao Governo Federal”, disse.



Parece que, pelo menos com Henrique, a governadora tem tido bom relacionamento. Diferente de outros líderes do PMDB que não gostaram das declarações da própria Wilma de Faria contra a atuação do senador Garibaldi Alves (PMDB) na Presidência do Senado. E do próprio parlamentar já ter se mostrado mais tendencioso a firmar aliança com o senador democrata José Agripino, numa chapa para as eleições em 2010.



Mesmo tentado despistar um possível entendimento com a bancada do PMDB no Estado, a governadora não quis entrar em detalhes sobre o teor dos assuntos políticos tratados com o presidente estadual do partido, mas não descartou o tema nos encontros extra-oficiais. “É obvio que conversamos sobre política nas horas vagas. Nosso diálogo é com todos que queiram somar conosco. Mas agora é hora de falar sobre administração”, finalizou ela.



Secretariado



Questionada sobre a reforma do secretariado, a governadora mantém o mesmo discurso. “É normal a curiosidade para saber se teremos mudanças. Mas por enquanto vou manter a mesma equipe. Nossa preocupação é acelerar os projetos e obras que estão em andamento para o cumprimento dos prazos”, disse a Governadora.