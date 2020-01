Lula e dona Marisa visitam José Alencar que tem recuperação "fantástica", diz médico

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado da mulher, dona Marisa, vistaram hoje (7) o vice-presidente José Alencar, internado desde o dia 22 de janeiro no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde realizou cirurgia para a retirada de tumores do abdômen.Lula chegou de helicóptero por volta das 9h50 e foi direto para o quarto onde Alencar se recupera, ficando por cerca de 1 hora.Roberto Kalil, da equipe médica que cuida do vice-presidente, informou que Lula e Alencar conversaram mais sobre os procedimentos médicos pelos quais o vice vem passando. “Uma conversa de amigos”, disse.Roberto Kalil informou ainda que, durante o tempo que Lula ficou no hospital, ele chegou a tomar café com os médicos e conversou descontraidamente.Sobre José Alencar, Kalil disse que ele está muito bem e com uma recuperação “fantástica e surpreendente”. Segundo o médico, o vice-presidente chegou a dizer que se os médicos o liberassem, iria para casa hoje mesmo. Ele informou ainda que, na próxima semana, a equipe médica vai analisar a possibilidade de conceder alta à José Alencar.Lula e dona Marisa deixaram o hospital sem falar com os jornalistas, regressando ao apartamento do presidente da República em São Bernardo.