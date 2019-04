Sétimo Peladão contra a Fome reúne estrelas do futebol potiguar Evento homenageia o ex- assitente da FIFA, Milton Otaviano, e o ex- jogador Baíca, além de arrecadar alimentos para a comunidade de Nova Esperança.

Foi realizada neste sábado (20), o sétimo Peladão Contra a Fome, evento idealizado pelo advogado Felipe Augusto Leite, este ano realizado no estádio Agripinão, em Nova Descoberta. Estiveram reunidos nomes do futebol nacional, potiguar e convidados. O evento homenageou neste ano o ex -jogador João Maria da Silva mais conhecido por Baíca, que jogou no Alecrim, passando ainda por América, ABC e no Futebol Português.



Outro homenageado foi o assistente da FIFA, Milton Otaviano dos Santos, que está se aposentando do quadro da FIFA e do Campeonato Brasileiro. O assistente mostrou bom humor e disposição para arbitrar a pelada solidária.“Depois de tanto trabalhar é bom ter algum reconhecimento, isso para mim é gratificante”, comentou Milton que, assim como Baíca, são de Nova Descoberta..



Outros jogadores como Souza, ex- América, Corinthians e Seleção Brasileira estiveram no evento e elogiaram a iniciativa do ex -jogador e advogado Felipe Augusto de homenagear os talentos de nossa terra.“È uma iniciativa incrível homenagear o Milton Otaviano que fez parte durante anos do quadro nacional e internacional e o Baíca que tive o prazer de jogar ao lado, ele é uma pessoa incrível”, declarou o ex- jogador do América.



Outra presença no evento foi do ex- jogador do ABC, Walisson, que atualmente defende o Atlético Paranaense, se preparando para a temporada 2009. “Passei por um treinamento para obter massa muscular e evitar as seguidas lesões que vinham prejudicando o meu trabalho lá no Atlético”, explica o ex jogador.



O jogador informou a equipe do Nominuto.com que já ganhou mais de sete quilos de massa muscular e que está se preparando para jogar n campeonato paranaense. Walisson também diz que sente falta da torcida do ABC, mas que este é o momento de fazer sua carreira fora do clube, mas que um dia voltará ao mais querido.



“Agradeço demais ao ABC e à esta torcida que me apoiou muito no começo, mas agora eu tenho que pensar na minha carreira e ficar mais um tempo fora, mas que um dia eu irei voltar ao ABC você pode ter certeza”, confessa Walisson.



O organizador do evento o ex -goleiro do América e Vasco da Gama, Felipe Augusto, informou que esta iniciativa visa reunir os amigos, homenagear estes ícones do futebol potiguar e ao mesmo tempo ajudar a comunidade.