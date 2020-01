Lula garante a prefeitos que não cortará obras do PAC Presidente tranquilizou os novos gestores ressaltando que o programa é a garantia de segurança do desenvolvimento do país.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu nesta terça-feira (10) durante encontro com os novos prefeitos realizado em Brasília, que não haverá cortes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), por conta da crise econômica.



“Cortaremos o batom da dona Dilma [referindo-se à ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff], cortaremos o meu corte de unha, mas não cortaremos nenhuma obra do PAC neste país”, disse Lula.



Ele justificou que não haverá os cortes “porque o programa é a segurança do desenvolvimento no país”.