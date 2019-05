Formação de Redes fortalece pequeno empreendedor

O movimento de construção de redes no Brasil começou há oito anos, quando as grandes empresas internacionais, constituídas em redes, apostaram no mercado brasileiro, com os grandes supermercados. No Rio Grande do Norte os empresários apostaram na mesma idéia, mas com outro foco: o fortalecimento dos pequenos negócios.Pensando nisso, as primeiras empresas de farmácia se uniram formando Redes como a Unifarma, dando mais competitividade as empresas participantes. Acompanhando o ritmo da capital, as cidades do interior do Estado, onde as lojas de móveis, eletrodomésticos e supermercados são maioria, acreditaram na proposta das Redes e se espalharam.O trabalho de formação de Redes no Estado datada de 2002 é acompanhado pelo gestor das Centrais de Negócios do Sebrae/RN, José Rangel, que acredita na formação de Redes como tendência para os próximos anos. “As empresas se tornam mais competitivas quando estão em rede”, afirma Rangel.Ele explica que mais de 800 micros e pequenas empresas viram na proposta das Redes, a idéia de manter a cultura do pequeno aplicada à cultura do grande. As vantagens de comprar conjuntamente, barateando os custos, unificar campanhas publicitárias e dispor de assessoria jurídica qualificada atraíram centenas de empresários para o segmento. O fortalecimento da marca, a uniformidade das promoções e negociações para compra são apontados como os principais motivos da união das empresas.“O estado tem avançado muito na formação de redes empresariais”, afirma Rangel,. A história das redes no estado começou em 2002, com formação de redes de supermercados, que hoje ocupam 50% do setor.Apesar de ser recente no estado, o cooperativismo e o associativismo das Redes motivou o surgimento de 22 redes em todo o estado, como a Rede Seridó de supermercados, que emprega mais de oito mil funcionários diretos e indiretos.A Rede Seridó tem cinco anos no mercado e já desponta como uma das maiores redes do país, ocupando o 40º lugar no ranking da Associação Brasileira de Supermercados – Abras. “Eu vejo o segmento de redes no estado como uma realidade. Hoje temos 22 lojas em 17 cidades do município do Rio Grande do Norte”, afirma Augusto Júnior, diretor da rede.Ele afirma que a grande vantagem para o empresário é a padronização. “Optamos por campanhas publicitárias únicas, fardamento e compramos tudo juntos, o que barateia os custos das empresas participantes de redes”, diz.Os segmentos de supermercados, farmácias, móveis e eletrodomésticos, material de construção, informática e recentemente de provedores, foram as Redes norte-rio-grandenses.

Fórum

No final de novembro, empresários de todas as regiões do Estado se uniram para discutir o setor no 1º Encontro de Redes e Centrais de Negócios em Mossoró. O evento foi marcado pela troca de experiências e pela formação do Fórum de Redes do Rio Grande do Norte.O Fórum tem como proposta atrair os pequenos comércios para fortalecer o setor, melhorando o processo de interiorização da economia. “Pretendemos atrair todas os segmentos de Redes existentes para fechar o Fórum com todas as Redes do Estado”, afirma Augusto Júnior, presidente do Fórum.Para facilitar o contato com as entidades do comércio do Estado, o Fórum terá sede na Fecomércio em Natal. As atividades do Fórum devem ser iniciadas em janeiro do próximo ano.