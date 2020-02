Presidente termina visita a Ceará-Mirim

Vlademir Alexandre Presidente Lula chega ao assentamento acompanhado de políticos do RN.

Lula começou o discurso, que durou 13 minutos, dizendo que é “um cabra feliz”. O presidente ressaltou a importância dos projetos como o de Ceará-Mirim em todo o país. Ele ainda comparou as tilápias do assentamento com as que ele cria na Granja do Torto.Em seu discurso, a governadora Wilma de Faria lembrou que RN é o estado com o menor número de pessoas abaixo da linha de pobreza no Nordeste e atribuiu isso aos seis anos do seu governo e do presidente.Além do presidente e de Wilma, discursaram o presidente do Banco do Brasil, Antonio Lima Neto, a representante da comunidade, Livânia Frison, o secretário nacional de Pesca, Altemir Gregolin, o prefeito de Ceará-Mirim, Antônio Peixoto, e a deputada federal Fátima Bezerra.Neste momento, o presidente está indo de carro até o local onde está o helicóptero. Em seguida, ele irá para o aeroporto Augusto Severo.