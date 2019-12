Dengue: campanha é lançada com o propósito de integrar Região Metropolitana Os agentes de endemias também passarão por um processo de mudanças através de novas contratações e remuneração por produtividade.

O Programa de Combate à Dengue foi apresentado na sede da Prefeitura de Natal, nesta sexta-feira (06), com o propósito principal de integrar a região metropolitana à campanha.



Os agentes de endemias também passarão por um processo de mudanças através de novas contratações e remuneração por produtividade.



“Como no ano passado a carga horária deles foi reduzida, decidimos trabalhar em cima da produtividade”, explicou a prefeita Micarla de Sousa. Ela também prometeu que mais agentes serão contratados.



Segundo o secretário municipal de Saúde, Levi Jales, no próximo dia 19 técnicos do Ministério da Saúde chegarão em Natal para elaborar uma campanha mais efetiva, com novas contratações de agentes e até a mudança do insumo usado no combate às larvas do Aedes Aeqgypit.



As atitudes da Prefeitura pretendem amenizar um dos principais problemas no surto de dengue de 2008, as greves dos agentes. Na opinião do infectologista Luiz Alberto Marinho, com as mudanças, os agentes se sentirão mais seguros para exercer seu trabalho, diminuindo a iminência de paralisações.



Risco

“Dengue prevenir é o único remédio” é o slogan que será usado para massificar a gravidade da doença. De acordo com Luiz Alberto, a possibilidade de Natal ter dengue do tipo 4 está cada vez mais forte em 2009. “A população não foi atingida ainda por esse vírus, que pode acarretar muitos casos de Febre Hemorrágica”, alertou o infectologista.



Números



Natal registrou no mês de janeiro 84 casos de dengue do tipo clássico. Resultado que representa 80% menos que no ano de 2008, quando os números chegaram a 717 casos.

O número de notificações no Rio Grande do Norte também diminuiu consideravelmente no mês passado. No mesmo período de 2008, foram notificados 2.576 casos. Já em 2009, foram notificados apenas 152 casos.