Alecrim quer recuperação diante do líder Santa Cruz

A palavra de ordem no Alecrim é recuperação. E nada melhor que uma vitória para espantar de vez o baixo astral causado pelo fraco começo de temporada. O empate e as duas derrotas - 1 a 1 com o Baraúnas, 2 a 0 para o ASSU, e 5 a 0 para o América - estão sendo digeridas pela diretoria e comissão técnica do clube periquito. Para o jogo desta quarta-feira, às 20h30, no Machadão, o técnico Erandy Montenegro vai poder contar com a volta dos jogadores Da Silva e Nego, absolvidos pelo TJD, e Franklin, recuperado de contusão. A novidade poderá ser o zagueiro Baiano, oriundo do futebol baiano, que treinou e já está regularizado.



A diretoria conclama e pede o apoio da torcida, colocando que o Alecrim sempre cresce e "ressurge das cinzas" nas horas de maior aperto. O goleiro Rodrigo, um dos destaques da equipe, acredita que o time tem muito a oferecer, e que pode sim vencer o Santa Cruz. "Contra o América fizemos um grande primeiro tempo, e poderíamos ter nos saído bem melhor não fossem os problemas que enfrentamos durante a partida, acho que isso desestabilizou um pouco o grupo, mas conversamos com o professor Erandy e acredito numa boa atuação hoje à noite", disse.

O treinador alecrinense ainda não definiu oficialmente o time que começa jogando, mas deve escalar Rodrigo, Magno, Da Silva, Baiano e Nego; Eduardo, João Paulo, Leonardo e Franklin; Torona (Cledinaldo) e Júio César.



Santa Cruz



Com 100% de aproveitamento na competição o Santa vem a Natal para enfrentar o Alecrim sabendo do risco que corre. "Não podemos achar que o Alecrim está morto porque perdeu de goleada para o América, isso é motivo para tomarmos muito mais cuidados, além do que estamos com vários problemas de contusão, e isso afeta sim o rendimento da equipe", disse Luís Antônio Farias, o Tomba, presidente do clube.



O técnico Maurício Rodrigues não poderá contar com três de seus principais jogadores. O artilheiro Jandir, e os volantes Robson e Joelan. Jandir, o artilheiro da equipe com três gols, ficou de fora da partida contra o Potiguar de Mossoró, realizou tratamento intensivo, mas acabou vetado. Robson, com uma contratura, e Joelan com uma inflamação na virilha, também estão fora do jogo.



O estudioso treinador do Santa Cruz tem problemas, mas não altera o esquema 3-5- 2. Os três zagueiros, com Breno e Fernandes nas alas, os dois volantes de contensão - Odair e Pablo, Kel na criação de jogadas e dois atacantes - Leandro Safira e Dênis ou Rogério Baiano.

O pensamento é manter os 100% de aproveitamento e a liderança, mas respeitando o adversário. O time que vai começar a partida está praticamente definido com Eridelson, Geriel, Rodrigo Almeida e Rafael; Breno, Odair, Pablo, Kel e Fernandes, Leandro Safira, Dênis (Rogério Baiano).



