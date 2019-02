Ipem fiscaliza itens de decoração natalina Os fiscais do Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (Ipen-RN) iniciam na próxima segunda-feira (15) a fiscalização em brinquedos e luminárias.

Depois de coletarem alimentos que compõem a cesta natalina para análise, os fiscais do Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (Ipem-RN) iniciam na próxima segunda-feira (15) a fiscalização em brinquedos e luminárias.



As ações fazem parte da Operação Especial de Natal deflagrada no dia 5 de dezembro, e segue até o dia 19.



“Na primeira fase percorremos supermercados, mercadinhos e pontos comerciais coletando produtos que compõem a cesta natalina. Levamos para a análise dois tipos de vinho e uma amêndoa com castanha do Pará”, informa a coordenadora Operacional do Ipem, Socorro Freitas, dizendo que o produto foi levado para o laboratório porque o peso grifado na embalagem não condizia com o que realmente tinha o produto.



Socorro Freitas alerta aos pais que “tomem precauções com relação aos brinquedos comprados para os filhos. Eles devem verificar em primeiro lugar se os produtos têm o selo do Inmetro e tomar cuidado com peças pequenas e pontiagudas”.