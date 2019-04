Homem é morto a tiros nas Quintas; vítima usava colete a prova de balas e estava com revólver

Um crime com características de acerto de contas. Essa é a primeira impressão para o assassinato de José Clemilton Fernandes, 45, ocorrido na tarde desta sexta-feira (26), nas Quintas.



Segundo informações da polícia militar, a vítima estava com o filho na garupa de sua moto quando às 16h30 foi interceptado por dois homens tambem em uma motocicleta, que o abordaram na Avenida Industrial João Francisco Mota.



Nesse momento, os homens mandaram o filho de José Clemilton descer da moto e logo em seguida começaram a atirar contra a vítima, que não teve qualquer reação. Ele foi morto com seis tiros.



Com a chegada dos policiais militares ao local do crime, familiares da vítima revelaram que ele tinha envolvimento com drogas e assaltos. Um detalhe que chamou atenção dos PMs foi que José Clemilton vestia um colete a prova de balas e estava armado com um revólver calibre 38.



Os suspeitos do crime fugiram sem deixar pistas. O caso será investigado pelo 7º Distrito Policial, nas Quintas.